Коронавирус изменил формат главного светского раута Екатеринбурга

Организаторы обзванивают гостей с извинениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Презентация книги «Бури вестники», на которой ждут статусных свердловских политиков и бизнесменов, пройдет в ограниченном формате из-за коронавируса, сообщили источники URA.RU в политтусовке. Это же подтвердил гендиректор «Коммерсант-Урала» Сергей Плахотин, который готовит мероприятие. По слухам, посетить презентацию хотели порядка 200 человек, но присутствовать смогут не более 50 (согласно указу властей).

Презентация состоится 21 января в башне «Исеть». «Организаторы обзванивают [участников] и просят подумать, прежде чем приходить, — могут и не пустить. Говорят, что ждут губернатора, так что все строго», — поделился на условиях анонимности городской политик. Но пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина раскрыла интригу: «Рабочий график главы региона [Евгения Куйвашева], к сожалению, не позволяет присутствовать на мероприятии».

«На презентацию попадут действительно не все», — подтвердил Сергей Плахотин. «Приходилось огромному количеству друзей не просто отказывать [в приглашении], но и звонить [обладателям билетов] и говорить, чтобы не приходили. Потому что есть ограничения, введенные указом губернатора», — сказал медиаменеджер, подчеркнув, что эксклюзивные книги достанутся даже тем, кто не придет на презентацию.

Книга «Бури вестники» рассказывает, как 1970—1980-е годы в Свердловске определили 1990-е в Екатеринбурге и во всей стране, а также про главных действующих лиц того периода — цеховиков, рок-музыкантов и бандитов. Более подробно содержание своей новой книги Плахотин раскрыл в интервью URA.RU. Интерес элиты к презентации связан с резонансом предыдущих изданий, а также с тем, что в 2020 году из-за COVID-19 подобные рауты не проводились.