Источник: пермские власти обсуждают снятие карантина

Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих намекнул на снятие карантина в регионе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спикер законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих выразил надежду на снятие коронавирусных ограничений в ближайший месяц. На пленарном заседании 21 января он заявил, что в следующем месяце представительный орган может начать работу уже в очном режиме.

«Бог даст, следующее заседание проведем в очном режиме», — сказал Сухих. Собеседник URA.RU, близкий к региональной власти, пояснил, что таким образом Сухих намекнул на скорое снятие коронавирусных ограничений.

В краевом оперштабе URA.RU сообщили, что перечень мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции определяется текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой, рекомендациями профильных органов и экспертным мнением членов штаба. В пресс-службе заксобрания также дали пояснения к высказыванию Сухих: «Была выражена надежда на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и все организации края продолжат работу в обычном формате».

До 24 января в связи с угрозой распространения коронавируса в Пермском крае запрещено проведение массовых мероприятий. Из-за этого с весны прошлого года пленарные заседания гордумы Перми и заксобрания Прикамья проходят дистанционно.