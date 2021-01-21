Генпрокуратура предупредила участников митингов 23 января

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Ведомство предупреждает об административной ответственности Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Генпрокуратура России предупредила будущих участников незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального о привлечении к административной ответственности. Такую информацию сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности», — приводит слова ведомства ТАСС.

Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых есть информация о призывах выйти на эти акции протеста. Требования об ограничении доступа к противоправной информации внесены в Роскомнадзор.

Сотрудники ФСИН задержали Алексея Навального 17 января, сразу после его возвращения из Германии. С декабря 2020 года блогер находился в федеральном розыске за нарушение испытательного срока. Суд арестовал Навального на 30 суток. После этого блогер призвал сторонников выходить на улицу, а руководитель его региональных штабов Леонид Волков написал на своей странице в социальной сети Twitter о митингах, которые пройдут по всей стране 23 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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