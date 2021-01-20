20 января 2021
19 января 2021

За избитого журналиста из ХМАО ответит директор штрафстоянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по плановому отключению воды на Арбинских очистных сооружениях. Курган, пресса, сми, видеокамера, прессасми, микрофоны
По версии прокуратуры, Юрий Артеменко мешал журналисту работать и избил его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юрию Артеменко, который по версии силовиков избил журналиста телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Евгения Неупокоева во время работы, может отправиться за решетку на 6 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Директор ООО „Движение“ (юридическое название штрафстоянки в Сургуте, возглавляет которое Артеменко — ред.) обвиняется в воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием и с угрозой его применения», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в январе 2020 года Неупокоев снимал готовил репортаж о работе штрафстоянки, а Неупокоев потребовал от журналиста покинуть помещение и пытался выхватить портативную камеру. Затем он его избил, сломал палец и повредил шею. По словам Неупокоева, он на некоторое время даже терял сознание.

Ранее агентство писало, что Артеменко угрожал и журналисту URA.RU, который пытался взять у него комментарий. Артеменко заявлял что «может повторить все и с ним». Позже на телефон корреспондента URA.RU начали поступать смс-сообщения с предупреждениями «готовиться».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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