Юрий Дудь провел в Нижнем Тагиле всего одну ночь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Нижнего Тагила озадачил приезд блогера Юрия Дудя в город 17 января. Чиновники попытались узнать, чем именно занимался журналист. Как сообщает источник URA.RU в мэрии, выяснить это в итоге не удалось, хотя в администрации обсуждают две рабочие версии, еще две версии выдвинули горожане.

«Первая — приезд Дудя организовал [директор нижнетагильского благотворительного фонда „Живи, малыш“, медиаменеджер Егор] Бычков — через [пиарщицу Аксану] Панову и [экс-мэра Екатеринбурга Евгения] Ройзмана (у которого Дудь брал интервью в 2017 году — прим. ред.)», — поделился инсайдер. По его предположению, Дудь мог готовить в Нижнем Тагиле выпуск на остросоциальную тему. Сам Бычков на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Согласно второй — менее реалистичной — версии, визит блогера и его команды в Свердловскую область подготовил местный медиаменеджер Александр Соловьев, и это якобы связано с предстоящими выборами в Заксобрание. «Но это выглядит, как бред, потому что для Дудя это слишком мелко, вообще не его тема», — объяснил собеседник агентства.

Пенсионер из Нижнего Тагила Валерий Климцев предположил, что блогер приехал, чтобы снять фильм про Бориса Ельцина. «Здесь много объектов, строительство которых Ельцин курировал, когда был первым секретарем Свердловского обкома КПСС», — объяснил он свою догадку. При этом, обсуждая новость о приезде Юрия Дудя в городских пабликах, жители города чаще всего высказывали мнение, что самой серьезной проблемой Нижнего Тагила является экология. Поэтому многие предполагали, что именно для освещения этой темы приезжал блогер.