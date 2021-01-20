На Свердловскую область идут аномальные морозы

Спасатели рекомендовали автомобилистам ограничить использование личного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Свердловской области предупредили о сильных морозах, которые придут в регион 22 и 23 января. Рекомендации о соблюдении необходимых мер предосторожности были разосланы областным управлением МЧС России с помощью SMS-сообщений.

«По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -43 градусов. Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рекомендовали автомобилистам ограничить на время холодов использование личного транспорта. «При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. Если машина заглохла вдали от населенного пункта, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль», — посоветовали в региональном управлении МЧС.

Начиная с 15 января, Екатеринбург и Свердловскую область накрыло обильными снегопадами. За первую половину января в уральской столице выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы не справляются с уборкой и вывозом снега из города. В результате каждый вечер Екатеринбург стоит в десятибалльных пробках.