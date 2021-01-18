Врио мэра Алексей Орлов на своей странице в Instagram заявил, что городским властям действительно «есть над чем поработать» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водители Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки из-за плохой уборки снега коммунальными службами. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщает сервис «Яндекс. Карты».

По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и на въезде в микрорайон Академический. Затруднено движение автомобилей по улицам Малышева, Куйбышева, Ленина, Карла Либкнехта Луначарского, Восточной, 8 Марта, Московской, Фурманова, проспекту Космонавтов (в сторону района Уралмаш), а также Серафимы Дерябиной, Амундсена и Объездной автодороге. На дорогах зафиксировано не менее 12 аварий и более пять сложных участков. На сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта работы уборочной техники» указано, что данных о работе спецтехники в городе нет.

Реагируя на проблемы с уборкой снега, врио мэра Алексей Орлов на своей странице в Instagram заявил, что городским властям действительно «есть над чем поработать». «Снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары», — описал он.

Орлов также отметил, что контроль за работой дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) и подрядчиков усилен: с 21 января вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов будет проводить селекторы с главами районов и ДЭУ.«Службе квартальных поручено осуществлять ежедневный контроль на вверенных территориях за качеством содержания придомовых и дворовых территорий», — добавил врио мэра.

Ранее прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову за качество зимней уборки города. Среди недостатков указаны рыхлый снег, зимняя скользкость проезжей части и снежные валы.