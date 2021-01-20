Оружие изготовлено концерном «Калашников» Фото: Гавриил Григоров/ТАСС © URA.RU

Мэрия Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) закупила специальное устройство для сбивания беспилотников. Информация о заключенном контракте содержится на сайте госзакупок.

Исходя из технической документации, чиновники предъявили ряд требований к приобретаемому оборудованию. Само устройство предназначено «для подавления дистанционно управляемых летательных аппаратов, а также дронов, находящихся на земной и водной поверхности. А его форм-фактор должен быть выполнен в виде стрелкового оружия, отвечающего всем требованиям эргономики». Стоимость контракта составила почти 1,7 млн рублей. Поставку оборудования обязалась произвести ООО «ЦСТ». Эта фирма сотрудничает с различными войсковыми частями РФ.

В мэрии Пыть-Яха подтвердили URA.RU факт приобретения такой пушки. «Мы последовательно в нашем муниципальном образовании занимаемся обеспечением антитеррористической защищенности. В спортивном комплексе „Атлант“, например, установлена система распознавания лиц. Приобретение устройства для борьбы с беспилотниками — это следующий шаг. Угроза может исходить из разных мест. Во время проведения массовых мероприятий в ХМАО запрещено без согласования использовать дроны. Вот для борьбы с несанкционированными летальными аппаратами и необходимо это оборудование», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о других неоднозначных закупках администрации Пыть-Яха. Городская прокуратура проверяла целесообразность покупки памятника «Солдаты Победы», стоимостью 27 млн рублей.

Устройство сбивает беспилотники с помощью радиоволн Фото: Артем Геодакян/ТАСС © URA.RU