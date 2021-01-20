По мнению Юрия Гальцева, в Кургане он мог бы стать, как максимум, губернатором Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Юморист Юрий Гальцев считает, что если бы остался жить в Кургане, то мог бы, как максимум, стать губернатором. Об этом он рассказал в интервью интернет-проекту Tell me. Интервью было опубликовано 21 января.

«Если бы я остался, помню, в Кургане и закончил первый институт… Мне трудно сказать. Может быть я бы был или мэром города, или губернатором, как максимум, а минимум — спился бы», — объяснил Гальцев. Так он описал свой характер.

Также юморист не исключил, что мог бы стать священником. «Не боюсь этого сказать сейчас», — добавил Гальцев.

Юрий Гальцев приезжал в 2021 году в Курган на новогодние каникулы. Тогда же было записано данное интервью.