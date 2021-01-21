Путин забрал у министра Решетникова его заместителя

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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, бабич михаил, служа закону
Михаил Бабич стал заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича, бывшего заместителя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и бывшего полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — сказано в документе. Указ вступил в силу с момента подписания. Также Бабичу присвоено звание генерал-майора, уточняет RT.

Политологи ранее уже заявляли, что Минэкономразвития России, которое возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, ждет расформирование. После Путин осудил главу министерства за «эксперименты» с ценами на продукты в России, напоминает агентство Nation News. Еще через три месяца стало известно, что первый заместитель Решетникова Бабич собирается уйти в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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