Путин забрал у министра Решетникова его заместителя

Президент России Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича, бывшего заместителя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и бывшего полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — сказано в документе. Указ вступил в силу с момента подписания. Также Бабичу присвоено звание генерал-майора, уточняет RT.
Политологи ранее уже заявляли, что Минэкономразвития России, которое возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, ждет расформирование. После Путин осудил главу министерства за «эксперименты» с ценами на продукты в России, напоминает агентство Nation News. Еще через три месяца стало известно, что первый заместитель Решетникова Бабич собирается уйти в отставку.
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