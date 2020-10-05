Минэкономразвития РФ грозит ликвидация

Максим Решетников может потерять кресло министра, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Минэкономразвития РФ, возглавляемое экс-губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, ждут большие изменения, уверены политологи и экономисты. По их оценкам, работа ведомства вызывала большие вопросы, которые только усугубились пандемией и кризисом. Теперь, считают наблюдатели, Минэку грозит как минимум пересмотр обязанностей, а максимум — полная ликвидация, как в случае с ранее упраздненными Минкавказом и Минрегионом.

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая 5 октября на обсуждении бюджета-2021 в Совфеде, заявил, что пандемия и следующий за ней кризис ударили по экономике страны сильнее, чем ожидало Минэкономразвития (3,9% ВВП). «В текущем году его размер ожидается на уровне 4,4% ВВП, а без учета операции по выкупу у ЦБ акций Сбербанка этот показатель составляет 5,4% ВВП», — уточнил министр.

Нацплан по восстановлению экономики дорабатывался Минэком 4 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Излишне оптимистичные прогнозы — один из ключевых недочетов министерства, обращает внимание эксперт Института современного развития Никита Масленников. «Всем было понятно, что ожидание падения ВВП на 3,9% за этот год — сильно радужное предсказание, как и рост реальных зарплат по итогам года на 1,5%. Еще один важный момент — Минэк не включал вторую волну коронавируса, которую мы сейчас наблюдаем, в прогноз социально-экономического развития России до 2023 года. А ведь именно с ним синхронизирован нацплан восстановления экономики, который тоже проходил долгие согласования и доработки, а также общий проект бюджета на 2021 год», — подчеркнул экономист в разговоре с URA.RU.

Также есть вопросы и к самому нацплану — в нем недостаточно мер по поддержке малого и среднего бизнеса, объяснил URA.RU вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. «При относительно небольшой доле в ВВП субъекты МСП имеют огромное значение для поддержания доходов и занятости граждан, при этом инфраструктура по оказанию поддержки достаточно ограничена. Ее фактически придется отстраивать заново в условиях, приближенных к боевым», — уточнил он. Но на расширение мер у Минэкономики не осталось денег, продолжает Масленников: «У него было 6,4 трлн рублей на антикризисный план и все меры, а за этот год уже потрачено 4 трлн».

Алексей Кудрин не раз критиковал Минэкономразвития за его работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Претензии к Минэкономразвития имеются и у других ведомств. Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы 23 сентября обвинил министерство Максима Решетникова в том, что оно не получало необходимые данные по исполнению бюджета всеми министерствами и давало оценку без их учета, из-за чего многие ведомства были оценены слишком высоко. Еще одним ударом по министерству стало предложение вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева переформатировать госпрограмму развития Северного Кавказа до 2025 года, чтобы ею занималось не только Минэкономразвития, которое получило полномочия от упраздненного в январе Минкавказа, но и ряд других ведомств.

Структурные изменения в ведомстве неизбежны, уверен руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. «Минэкономразвития становится пятым колесом в экономическом блоке правительства, занимаясь по сути только подготовкой абстрактных прогнозов, а так быть не должно. Его задача — стать ориентиром в политэкономике, давать точные планы и не менее точные прогнозы, а не успокаивающие, как сейчас, иначе развития экономики можно не ждать.

Возможностей для маневра у Минэка почти не осталось, так что пересмотр его структуры — вопрос почти решенный», — поделился он с URA.RU.

У Максима Решетникова есть два выхода — реформировать ведомство или передать власть вице-премьеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«У МЭР слишком много ответственности, он перегружен и не справляется: за ним закреплен целый вал вопросов от непосредственно экономического развития до туризма. Такая же ситуация была у Минрегиона, который упразднили как раз из-за того, что его обязанности были продублированы с другими ведомствами, а за неэффективность был ликвидирован Минкавказ. Такое же решение может ждать Минэкономразвития», — предупредил политолог Алексей Рощин.

Есть и третий сценарий — передача ведомства под контроль экономического вице-премьера Андрея Белоусова, продолжает политолог. «Он сейчас единственный живой человек во всей системе экономического развития, у него все время куча идей, как получить деньги и куда их распределить. МЭР мог бы снова расцвести, если бы его отдали Белоусову. Но он, скорее всего, так и останется вице-премьером без портфеля, потому что в его укреплении никто, кроме него, не заинтересован», — заключил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в Минэкономразвития РФ. Ответ на момент публикации не поступил.