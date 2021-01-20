В Екатеринбурге перенесли центральное событие юбилея Ельцина

Фестиваль «Слова и музыка свободы» будет перенесен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фестиваль «Слова и музыка свободы», который должен был пройти в день рождения первого президента России Бориса Ельцина (1 февраля), будет перенесен. Об этом сообщили в пресс-службе «Ельцин Центра».

«Обсудив с коллегами и друзьями Центра проведение фестиваля „Слова и музыка свободы“ только в режиме онлайн, мы решили, что онлайн не заменит живого общения, которое является принципиально важным для нашего фестиваля. Поэтому мы решили перенести фестиваль на 12 июня — день 30-летия первых президентских выборов в России. Большинство участников готовы приехать к нам летом и надеются, что ничто нам не помешает встретиться в „Ельцин Центре“», — уточнили в пресс-службе учреждения.

Свое участие в фестивале уже подтверждали группа «Би-2», писатели Александр Архангельский и Дмитрий Глуховский, ученые Сергей Гуриев и Андрей Зубов, певцы Алексей Кортнев и Андрей Макаревич, писательница Людмила Улицкая и певец Шура. Изменится ли состав участников из-за переноса фестиваля, на данный момент неизвестно.

Несмотря на перенос фестиваля, президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге подготовил событийную программу. 1 февраля состоится возложение цветов к памятнику Ельцина с участием первых лиц города и области, будет открыта фотовыставка «Борис Ельцин. В галстуке и без», а также пройдет интерактивный мультимедийный спектакль «Зачем я это помню?», посвященный эпохе девяностых.