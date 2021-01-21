Сенатора от Пермского края предложили лишить почетного звания

Сотрудник Пермского классического университета (ПГНИУ), политолог Всеволод Бедерсон предложил лишить сенатора от Пермского края Андрея Климова звания «почетный профессор университета». Об этом Бедерсон написал на своей странице «ВКонтакте». Сотрудник вуза пояснил URA.RU, что решение лишить Климова почетного звания связано с тем, что сенатор инициировал принятие поправок в закон об образовании.
«Они направлены на ограничение и маргинализацию открытой научной деятельности, просветительства и популяризации научных знаний. Считаю, что Климов не может носить почетного университетского звания. Это наносит репутационный ущерб и Пермскому университету, и всему российскому научному сообществу», — пояснил свою позицию Бедерсон.
Он также создал петицию на сайте Change.org в поддержку данной инициативы. На момент опубликования новости петицию подписали более 130 человек. Получить комментарий Климова не удалось, его телефон оказался недоступен для связи.
В пресс-службе университета URA.RU пояснили, что сенатор получил почетное звание в мае 2013 года. От других комментариев в вузе воздержались. Бедерсон является сотрудником кафедры политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ. Климов представляет Пермский край в Совете федерации с 2012 года.
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