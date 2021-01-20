Тюменские заключенные устроили банкет в тюрьме

Заключенные ИК-1 отметили Новый год за праздничным столом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области заключенные исправительной колонии №1 устроили новогодний банкет. Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, по данному факту в учреждении проходит проверка.

«В декабре 2020 года на территорию режимного объекта были доставлены предметы и продукты питания, которые запрещены для передачи законным способом. Их доставили при завозе продуктов питания в колонию строгого режима. В настоящее время по данным фактам проводится служебная проверка», — сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области.

По данным источника URA.RU, речь идет о блюдах для новогоднего стола — салатах, горячем и так далее. Получить такие подарки к Новому году заключенным помогли сотрудники колонии.

К слову, это не первый случай, когда на режимные объекты попадают запрещенные предметы. Ранее в колонии №2 перехватили поставку сотни симкарт и десятков телефонов, предназначавшихся заключенным.