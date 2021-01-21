В Госдуме призвали лишить Сбербанк рекордной прибыли от комиссий

Депутаты требуют запретить банкам взимать необоснованные комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутаты Госдумы призвали расширить закон об отмене банковского роуминга и запретить банкам взимать необоснованные комиссии с россиян. С инициативой выступила партия «Справедливая Россия» после анализа финансовой отчетности банков за 2020 год.

Накануне сообщалось, Сбербанк заработал на комиссиях за переводы и платежи физических лиц рекордные 71,1 млрд рублей. Доходы за онлайн-операции выросли на 20%. Для Сбербанка это рекордные темпы роста с 2016 года, передает телеканал 360.

«Когда принимали подготовленный правительством закон об отмене „банковского роуминга“, наша фракция „Справедливой России“ прямо указывала на недостаточность этих мер. В итоге произошло то, что и должно было произойти: банки отыграли свои потери за счет целого ряда новых комиссий и навязанных клиентам услуг. И теперь рапортуют о рекордных доходах в минувшем году. Кому война, а кому — мать родна!», — цитирует Миронова пресс-служба «Справедливой России».

Политик напомнил, что еще в 2019 году партия внесла законопроект, который предлагает отменить не только внутрибанковские, но и межбанковские комиссии за переводы по дебетовым картам физических лиц, а также комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Предложения «СР» намного шире инициативы правительства, которая была в итоге принята Госдумой. Миронов уверен, что сейчас необходимо вернуться к инициативе. «Ее реализация позволит оставить в экономике те самые десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Это станет существенной антикризисной мерой по поддержке граждан, особенно малообеспеченных», — указал Сергей Миронов.