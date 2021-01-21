В Москве задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Московская полиция задержала сотрудницу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) Киру Ярмыш. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома», — пишет ТАСС. Кроме того, задержан сотрудник ФБК Георгий Албуров. По данным агентства, их задержали за призывы к участию в несанкционированной акции.
Ранее блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на несанкционированные акции 23 января. Роскомнадзор направил соцсетям «ВКонтакте» и TikTok требования пресекать любые призывы участвовать в этих акциях несовершеннолетних. МВД, в свою очередь, пообещало, что будут наказывать всех, кто призывает идти на протесты.
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