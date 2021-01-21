Стоимость бензина АИ-92 приблизилась к историческому максимуму

Цена бензина АИ-92 на бирже приблизилась к историческому рекорду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимума за последний год и приближается к историческому рекорду. 21 января цены выросли до 53,4 тысячи рублей за тонну.

«Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли 21 января до 53,4 тысяч рублей за тонну. Таким образом, его стоимость превысила максимальный уровень лета 2020 года, когда из-за недостатка предложения АИ-92 подорожал до 51,5 тыс. руб. за тонну. Текущие котировки близки к историческому рекорду биржевой цены на АИ-92, который был поставлен в мае 2018 года», — передает « Коммерсант ».

Такая ситуация на рынке сложилась на фоне роста экспортной альтернативы из-за снижения экспортной пошлины и роста цен на нефть. С конца прошлого года нефтекомпании увеличивают экспорт, при этом объем предложения на внутреннем рынке ниже, чем в прошлом году. При этом запасы бензина упали до минимального за несколько лет уровня.

Ранее Росстат опубликовал отчет о росте цен на бензин в январе. Топливо подорожало примерно на 30 копеек за литр с конца декабря. При этом ранее Минэнерго пообещало россиянам равномерный рост цен на бензин в 2021 году. За 2020 год бензин АИ-95 подорожал в среднем на 2,4%, АИ-92 — на 2,1%, напоминает телеканал. При этом эксперты считают, что АИ-92, несмотря на дешевизну, лучше для мотора машины, пишет агентство Nation News.