Мясников оценил опасность вакцины от коронавируса для онкобольных

Вакцинация от коронавируса неопасна для людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Данных, что этой категории (онкобольных — прим. ред.) вакцина может быть опасна, нет», — написал Мясников в своем telegram-канале. По его словам, у пациентов с раком с высокой вероятностью может развиться тяжелая форма коронавируса, поэтому им особенно нужно вакцинироваться.
Мясников добавил, что у онкобольных может слабее формироваться иммунитет к коронавирусу. В связи с этим вакцина для них может быть не так эффективна, как для здоровых людей. Чтобы дополнительно защититься от коронавируса, следует принимать интерфероны, посоветовал врач.
Ранее сообщалось, что у больных онкологией выше риск смерти от коронавируса, чем у здоровых. При этом болезнь тяжелее протекает у мужчин, передает «
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