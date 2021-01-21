21 января 2021

Мясников оценил опасность вакцины от коронавируса для онкобольных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, спутник v, гам-ковид-вак
Александр Мясников рассказал, что у больных раком после прививки может слабее формироваться иммунитет к коронавирусу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса неопасна для людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Данных, что этой категории (онкобольных — прим. ред.) вакцина может быть опасна, нет», — написал Мясников в своем telegram-канале. По его словам, у пациентов с раком с высокой вероятностью может развиться тяжелая форма коронавируса, поэтому им особенно нужно вакцинироваться.

Мясников добавил, что у онкобольных может слабее формироваться иммунитет к коронавирусу. В связи с этим вакцина для них может быть не так эффективна, как для здоровых людей. Чтобы дополнительно защититься от коронавируса, следует принимать интерфероны, посоветовал врач.

Ранее сообщалось, что у больных онкологией выше риск смерти от коронавируса, чем у здоровых. При этом болезнь тяжелее протекает у мужчин, передает «Утро.ру». В Минздраве РФ заявили, что смогли сдержать смертность от онкологии, пишет RT. Мясников рассказал, что некоторые опасные заболевания можно выявлять с помощью мороженого, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...