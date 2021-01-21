На рынке труда Свердловской области открыто более 500 высокооплачиваемых вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области с начала 2021 года открылось более 500 вакансий, на которых предлагается заработная плата от 150 000 рублей на руки. Об этом сообщили аналитики сервиса поиска работы hh.ru.

«[С начала 2021 года в Свердловской области] появилось 544 вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей», — приводит пресс-служба компании данные аналитиков. Отмечается, что наиболее высокие зарплаты предлагают сотрудникам в сфере продаж, программирования и строительства. Почти каждая седьмая вакансия предполагает удаленную работу.

Самая большая зарплата предлагается на вакансиях «Директор по логистике». Соискателям предлагают от 300 000 до 500 000 рублей в месяц на руки. Труд руководителей отделов продаж оценивается работодателями в 350 000 рублей. А вакансия «Заместитель генерального директора по буровзрывным работам» предполагает зарплату от 250 000 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий открыто в сфере программирования. Разработчикам сайтов, программ и приложений предлагается от 150 000 до 320 000 рублей в месяц. Однако от соискателей требуют опыт работы не менее трех лет. Зарплата того же уровня предлагается врачам-стоматологам. Их труд работодатели оценивают в 150 000 — 300 000 рублей в месяц.

Аналитики сервиса Superjob ранее сообщали, что самые высокие зарплаты в Москве предлагаются анестезиологу-реаниматологу, передает агентство Nation News. Также среди вакансий с высокими зарплатами оказались предложения работы для инженеров по производству. На удаленной работе больше всех получают программисты, сообщает «Национальная служба новостей».