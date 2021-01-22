СМИ назвали предварительную причину крушения Boeing в Индонезии

Пилоты попытались исправить вышедшую из строя систему. Это и привело к трагедии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неисправность системы контроля двигателей самолета Boeing 737-500, потерпевшего крушение в Яванском море, и попытки пилотов исправить все в ручном режиме названы главной причиной авиакатастрофы. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом расследования инцидента.

«Запись бортового самописца показала, что пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей», — приводит слова инсайдеров РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal. Вместо того, чтобы отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работу, и именно это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом, уточняют собеседники газеты.

Трагедия произошла 9 января. Boeing 737-500 PK-CLC авиакомпании Sriwijaya Air упал в акватории Яванского моря около острова Лаки, пишет RT. В разбившемся самолете не было россиян, напоминают «Невские новости».