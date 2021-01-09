Последние новости о крушении Boeing 737-500 в Индонезии. Что известно к этому часу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
На борту находились 65 человек (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Boeing 737-500 PK-CLC авиакомпании Sriwijaya Air 9 января пропал с радаров через несколько минут после взлета. Вскоре стало известно, что он потерпел крушение. Публикуем факты, которые известны об этом происшествии на данный момент.

  • Трагедия произошла близ индонезийского острова Лаки. Самолет упал в воды Яванского моря. Найдены обломки и части тел;
  • На борту находилось 65 человек — 53 пассажира, среди которых 10 детей, и 12 членов экипажа;
  • Посольство России в Индонезии уже сообщило, что россиян на борту не было;
  • На сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии;
  • В воскресенье, 10 января, 40 водолазов (ВМС) Индонезии начнут поиски погибших;
  • Лайнер успел подняться на высоту примерно 3 километра, прежде чем протерпел крушение;
  • Самолет выполнял рейсы с 1994 года.

Boeing 737-500 выполнял рейс Джакарта—Понтианак. Через четыре минуты после вылета он начал стремительно терять высоту, напоминает радио Sputnik.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...