На борту находились 65 человек (фото из архива)
Boeing 737-500 PK-CLC авиакомпании Sriwijaya Air 9 января пропал с радаров через несколько минут после взлета. Вскоре стало известно, что он потерпел крушение. Публикуем факты, которые известны об этом происшествии на данный момент.
- Трагедия произошла близ индонезийского острова Лаки. Самолет упал в воды Яванского моря. Найдены обломки и части тел;
- На борту находилось 65 человек — 53 пассажира, среди которых 10 детей, и 12 членов экипажа;
- Посольство России в Индонезии уже сообщило, что россиян на борту не было;
- На сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии;
- В воскресенье, 10 января, 40 водолазов (ВМС) Индонезии начнут поиски погибших;
- Лайнер успел подняться на высоту примерно 3 километра, прежде чем протерпел крушение;
- Самолет выполнял рейсы с 1994 года.
Boeing 737-500 выполнял рейс Джакарта—Понтианак. Через четыре минуты после вылета он начал стремительно терять высоту, напоминает радио Sputnik.
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