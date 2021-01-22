ФСБ задержала террориста, готовившего нападение на силовиков. Видео

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Террорист планировал напасть на сотрудников правоохранительных органов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали последователя радикального ислама, который планировал террористический акт в республике Башкирия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — приводит слова сотрудников RT. При обыске изъяты части самодельной бомбы и огнестрельное оружие.

В конце декабря в ФСБ заявили о предотвращении теракта в Махачкале. Силовикам удалось задержать четверых членов запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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