Террорист планировал напасть на сотрудников правоохранительных органов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали последователя радикального ислама, который планировал террористический акт в республике Башкирия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — приводит слова сотрудников RT. При обыске изъяты части самодельной бомбы и огнестрельное оружие.

В конце декабря в ФСБ заявили о предотвращении теракта в Махачкале. Силовикам удалось задержать четверых членов запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство».