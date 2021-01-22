Экс-заместитель Решетникова может получить новое повышение

Новый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич может получить должность первого заместителя директора ведомства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политик вступил в должность 21 января.
«В случае успешной работы в перспективе Бабич может претендовать на должность первого заместителя директора службы», — цитирует РИА «Новости» источника. По его словам, политик будет решать проблемы военно-технического сотрудничества России со странами ОДКБ и СНГ. В случае удачного решения вопросов Бабич может пойти на повышение, уверен источник.
Ранее президент России Владимир Путин снял Бабича с поста заместителя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Также Бабич получил звание генерал майора, передает агентство Nation News. В Кремле оценили плодотворную работу Бабича, сообщает RT.
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