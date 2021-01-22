Дерматологи предупредили о появлении сыпи и лишая после COVID-19

Сыпь появляется на фоне снижения иммунитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди часто жалуются на лишай и сыпь. Об этом URA.RU рассказал заведующий дерматологическим отделением медцентра «XXI век», дерматолог Алексей Шапошников.

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — сказал он. Врач также отметил, что сыпь может появиться еще и на фоне снижения иммунитета.

Другие специалисты утверждают, что корреляции между сыпью и коронавирусом нет. Такого мнения придерживается дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова.

«При коронавирусе бывают разнообразные высыпания — по типу коревых высыпаний или обморожений. Но они не всегда связаны с самой инфекцией. А лишай распространен сам по себе и никак не связан с COVID-19», — рассказала она URA.RU.

Иммунолог Владимир Болибок недавно заявил, что чем чище воздух, тем сложнее заразиться коронавирусной инфекцией. Его слова передают VSE42.Ru. Врач также считает, что делать прививку от коронавируса в период обострения аллергии нельзя. В России 22 января коронавирусную инфекцию выявили еще у 21 513 человек, пишет RT.