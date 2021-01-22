Дерматологи предупредили о появлении сыпи и лишая после COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , кабинет врача, врач, ильтяков александр
Сыпь появляется на фоне снижения иммунитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди часто жалуются на лишай и сыпь. Об этом URA.RU рассказал заведующий дерматологическим отделением медцентра «XXI век», дерматолог Алексей Шапошников.

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — сказал он. Врач также отметил, что сыпь может появиться еще и на фоне снижения иммунитета.

Другие специалисты утверждают, что корреляции между сыпью и коронавирусом нет. Такого мнения придерживается дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова.

«При коронавирусе бывают разнообразные высыпания — по типу коревых высыпаний или обморожений. Но они не всегда связаны с самой инфекцией. А лишай распространен сам по себе и никак не связан с COVID-19», — рассказала она URA.RU.

Иммунолог Владимир Болибок недавно заявил, что чем чище воздух, тем сложнее заразиться коронавирусной инфекцией. Его слова передают VSE42.Ru. Врач также считает, что делать прививку от коронавируса в период обострения аллергии нельзя. В России 22 января коронавирусную инфекцию выявили еще у 21 513 человек, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...