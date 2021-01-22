Врачи: когда аллергикам нельзя прививаться от коронавируса

Надежда Логина рассказала, что врачи должны проконсультировать аллергиков перед вакцинацией от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аллергикам нельзя прививаться от коронавируса в период обострения аллергии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-консультант медицинских учреждений, иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Также аллергикам стоит воздержаться от вакцинации в весенний период цветения.

«Если у человека есть аллергии, то ему [перед вакцинацией от коронавируса] нужно подойти к своему доктору», — рассказала Логина. Она отметила, аллергикам в период обострения заболевания противопоказана вакцинация. Также Логина подчеркнула, что в период цветения аллергикам нельзя проходить вакцинацию.

Врач добавила, что специалисты, делающие прививку, помогут убедиться, что у человека нет аллергий, препятствующих вакцинации. В случае, если аллергия не находится в острой стадии, прививаться не запрещено, подытожила Логина.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU подтвердил сказанное коллегой. «Общие правила: аллергиков не прививают в период обострения», — рассказал он. Врач объяснил, что запрет на вакцинацию аллергиков во время цветения связана с тем, что прививка может спровоцировать обострение заболевания.

Болибок рассказал, что если у человека были аллергии на прививку, то вакцинацию от коронавируса также проходить не стоит. Он предостерег, что в случае пренебрежения этим правилом может произойти отек Квинке или анафилактический шок.

Ранее Болибок заявил, что российские вакцины от коронавируса не опасны. Вакцинацию можно пройти любым из доступных препаратов, уверен он.