Врачи: когда аллергикам нельзя прививаться от коронавируса

Аллергикам нельзя прививаться от коронавируса в период обострения аллергии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-консультант медицинских учреждений, иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Также аллергикам стоит воздержаться от вакцинации в весенний период цветения.
«Если у человека есть аллергии, то ему [перед вакцинацией от коронавируса] нужно подойти к своему доктору», — рассказала Логина. Она отметила, аллергикам в период обострения заболевания противопоказана вакцинация. Также Логина подчеркнула, что в период цветения аллергикам нельзя проходить вакцинацию.
Врач добавила, что специалисты, делающие прививку, помогут убедиться, что у человека нет аллергий, препятствующих вакцинации. В случае, если аллергия не находится в острой стадии, прививаться не запрещено, подытожила Логина.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU подтвердил сказанное коллегой. «Общие правила: аллергиков не прививают в период обострения», — рассказал он. Врач объяснил, что запрет на вакцинацию аллергиков во время цветения связана с тем, что прививка может спровоцировать обострение заболевания.
Болибок рассказал, что если у человека были аллергии на прививку, то вакцинацию от коронавируса также проходить не стоит. Он предостерег, что в случае пренебрежения этим правилом может произойти отек Квинке или анафилактический шок.
Ранее Болибок заявил, что российские вакцины от коронавируса не опасны. Вакцинацию можно пройти любым из доступных препаратов, уверен он.
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