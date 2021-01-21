По версии следствия, Артемий Кызласов просил у подрядчика в качестве взятки 10 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

Экс-глава особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, который является фигурантом уголовного дела, просил с подрядчика в качестве взятки 10 млн рублей. Об этом во время заседания по делу сообщил прокурор Егор Устьянцев, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«ООО „Проектное дело“ было субподрядчиком между московской фирмой „Геолайн“ и „Титановой долиной“. Сумма договора на проектные и изыскательские работы — 55 млн рублей. Кызласов предложил вывести 10 млн рублей для себя, взамен на то, что он без проблем подпишет акты выполненных работ», — зачитал представитель надзорного органа.

Согласно материалам дела, рапорт о преступлении составлен 17 сентября 2019 года, то есть почти за пять месяцев до задержания. Представитель ООО «Проектное дело» (Панов) заявил, что первая часть взятки составляла 3,5 млн рублей.

«Панов согласился на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. На Панова надели пишущие аудио- и видеоустройства. В сумму взятки силовики вместили 30 тыс. помеченных рублей. Вся сумма первого транша и была обнаружена при задержании — в черном пакете. Также предприниматель Панов передал следствию диск с записями своих переговоров с Кызласовым», — передает корреспондент URA.RU с зала суда.

По детализации телефонных звонков следователи выяснили, что с номера Кызласова на номер Панова и обратно с 1 января 2019 года по 17 февраля 2020 года звонков не было. Зато в этот период насчитали порядка 319 переговоров с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым (второй фигурант дела, посредник при взятке, — прим. ред.).

Кызласов и Шилиманов были задержаны в феврале 2020 года по делу «Титановой долины» в кафе в БЦ «Высоцкий» при передаче взятки в три миллиона рублей — операцию проводило свердловское УФСБ. Следующее заседание по уголовному делу назначено на 3 марта.