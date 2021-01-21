Экс-глава челябинского ГУФСИН отбыл к новому месту службы

Виктор Брант переехал в Нижний Новгород Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Виктор Брант, руководивший Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Челябинской области, приступил к работе в Нижнем Новгороде, где он возглавил аналогичное ведомство. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН по Нижегородской области.

«С 21 января исполнение обязанностей начальника ГУФСИН по Нижегородской области возложено на генерал-лейтенанта внутренней службы Бранта Виктора Адольфовича», — такое сообщение появилось на сайте 22 января. Для Бранта перевод в Нижний Новгород — повышение, так как город является центром федерального округа.

22 января на сайте ГУФСИН по Челябинской области появилось сообщение, что врио начальника стал первый замруководителя ведомства Сергей Бульчук. Брант руководил челябинским ГУФСИН с марта 2014 года. В феврале 2020 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Предыдущий руководитель ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков был отправлен в отставку в ноябре прошлого года. Как пишут СМИ Нижнего Новгорода, в отношении Теущакова расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.