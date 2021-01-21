21 января 2021

Экс-глава челябинского ГУФСИН отбыл к новому месту службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Щит и роза. Торжественная церемония вручения премии Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Челябинск, брант виктор
Виктор Брант переехал в Нижний Новгород Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Виктор Брант, руководивший Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Челябинской области, приступил к работе в Нижнем Новгороде, где он возглавил аналогичное ведомство. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН по Нижегородской области.

«С 21 января исполнение обязанностей начальника ГУФСИН по Нижегородской области возложено на генерал-лейтенанта внутренней службы Бранта Виктора Адольфовича», — такое сообщение появилось на сайте 22 января. Для Бранта перевод в Нижний Новгород — повышение, так как город является центром федерального округа.

22 января на сайте ГУФСИН по Челябинской области появилось сообщение, что врио начальника стал первый замруководителя ведомства Сергей Бульчук. Брант руководил челябинским ГУФСИН с марта 2014 года. В феврале 2020 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Предыдущий руководитель ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков был отправлен в отставку в ноябре прошлого года. Как пишут СМИ Нижнего Новгорода, в отношении Теущакова расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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