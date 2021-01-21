Лидер протеста в сквере Екатеринбурга претендует на кресло мэра

Анна Балтина подала документы 22 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Анна Балтина, лидер сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», которое стояло во главе протеста в сквере у драмтеатра весной 2019 года, подала документы для участия в конкурсе на кресло главы города. Об этом Балтина сообщила на своей странице в Facebook, объявив сбор предложений для ее избирательной программы.

«Друзья, я не буду обсуждать легитимизирую ли я своими действиями [конкурсную] процедуру или нет. Я четко понимаю, для чего я делаю этот шаг. <…> Да, выборов нет, но есть возможность еще раз сказать о важных вещах. Я задавала и задаю снова вам вопрос, друзья, что бы вы внесли в предвыборную программу мэра?» — написала Балтина.

Широкую известность в городском сообществе ей принесли митинги против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы, которые проходили в мае 2019 года. Балтина — единственная из заметных участников тех событий, кто заявился на выборы мэра.

Балтина стала одним из 44 кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Прием заявок от претендентов завершился несколько минут назад, сообщили в пресс-службе гордумы. По условиям конкурса, 1 февраля комиссия из шести человек рекомендует депутатам нескольких кандидатов на выбор, а 9 февраля они назначат нового градоначальника. Фаворитом выборов является первый вице-мэр Алексей Орлов. С 22 декабря 2020 года он исполняет обязанности мэра.