В ХМАО ожидается резкое похолодание

В ХМАО на выходных похолодает до 53 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на выходные дни синоптики прогнозируют похолодание до -53 градусов. Об это предупреждает окружное ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости. Водителей просят быть предельно осторожными и воздержаться от дальних поездок.

«По северным и восточным районам ночью до -44,-49 °С, днем до -38,-43 °С. В воскресенье температура ночью ожидается -42,-47 °С, при прояснениях -48,-53 °С, днем -34,-39 °С, по западу -28,-33 °С, по востоку -44,-49 °С», — предупреждают спасатели.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», на выходных температура в Ханты-Мансийске днем опустится до -37 градусов, ожидаются переменная облачность и небольшой снег в воскресенье. Ночью температура составит 45 градусов мороза.

В Сургуте температура днем составит 40-44 градусов ниже нуля, ночью — до минус 46 градусов, ожидается ясная погода без снега. В Нижневартовске в выходные дни средняя температура будет колебаться от -41 до -45 градусов, ночью — до 48 градусов мороза.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в регионах УрФО. В ХМАО прогнозируются температуры на 8—17 градусов ниже нормы.