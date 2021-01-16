16 января 2021

Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в регионах УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Отклонение от нормы до 15 градусов будет также на европейской части страны, рассказал синоптик Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температуры значительно ниже нормы прогнозируются в ХМАО и ЯНАО. Об этом журналистам заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Урале Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа на 8-17 градусов ниже нормы, температура от минус 30 до минус 42», — передает РИА «Новости» слова Вильфанда. Отклонение от нормы до 15 градусов будет также на европейской части страны. На азиатской территории ожидается до 18 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что в Московской области ожидается сильный ветер, мороз и гололедица. Ожидается, что температура воздуха может опуститься ниже -28 градусов. По данным Гидрометцентра, скорость ветра ожидается до 15 метров в секунду. Предупреждение об опасности из-за гололеда будет действовать до 18 января. По словам Вильфанда, потепление до температур, близких к нулю, придет в центр Европейской России к концу следующей рабочей недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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