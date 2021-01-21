Пермский губернатор Махонин ушел с заседания из-за полпреда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин непредвиденно покинул совет глав муниципалитетов и городских округов. Во время встречи с мэрами, которая проводилась в формате видеоконференцсвязи, Махонин пояснил, что вынужден прерваться из-за звонка полпреда в ПФО Игоря Комарова.
«Коротко я отлучусь, исходя из того, что мне полпред звонит. Александр Валерьевич, пожалуйста, продолжайте [заседание]», — обратился Махонин к зампредседателя краевого правительства Александру Борисову. Через некоторое время глава Пермского края вернулся на заседание.
В ходе заседания совета глав с губернатором, в частности, обсуждался вопрос создания доступной среды для маломобильных групп граждан. А также подняли тему выделения субсидий из краевого бюджета для преобразованных муниципалитетов.
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