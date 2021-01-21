21 января 2021
20 января 2021

Пермский губернатор Махонин ушел с заседания из-за полпреда

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрию Махонину пришлось уйти во время заседания, чтобы поговорить по телефону с полпредом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин непредвиденно покинул совет глав муниципалитетов и городских округов. Во время встречи с мэрами, которая проводилась в формате видеоконференцсвязи, Махонин пояснил, что вынужден прерваться из-за звонка полпреда в ПФО Игоря Комарова.

«Коротко я отлучусь, исходя из того, что мне полпред звонит. Александр Валерьевич, пожалуйста, продолжайте [заседание]», — обратился Махонин к зампредседателя краевого правительства Александру Борисову. Через некоторое время глава Пермского края вернулся на заседание.

В ходе заседания совета глав с губернатором, в частности, обсуждался вопрос создания доступной среды для маломобильных групп граждан. А также подняли тему выделения субсидий из краевого бюджета для преобразованных муниципалитетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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