В последний год к Милькису накопилось очень много претензий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Николай Милькис, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, директор департамента экономического развития, сегодня объявил части своих подчиненных о том, что планирует уволиться и вернуться домой — в Москву. Об этом URA.RU рассказал источник из близкого окружения чиновника.

«Милькис сегодня собирал свое ближайшее окружение. Благодарил за совместно проделанную работу и прощался со всеми, потому что после отпуска возвращаться в Ханты-Мансийск он не намерен», — сообщил инсайдер.

При этом один из заместителей директора департамента экономразвития ХМАО о планах Милькиса узнал от журналиста URA.RU и заявил, что никаких официальных заявлений на этот счет он не слышал. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на звонки и сообщения журналиста URA.RU, сам Милькис также не пожелал общаться со СМИ, отменяя входящие вызовы. Известно, что заявление на увольнение если и написано, то губернатор ХМАО подпись под ним еще не поставила.

Николай Милькис родился в Москве. Согласно его официальной биографии, с 2012 по 2014 год был гендиректором Корпорации развития Калужской области, с 2014 по 2015 год занимал аналогичную должность в Корпорации развития Подмосковья, а с 2015 по 2016 год работал в Москве советником администрации при Управлении делами президента. Главой департамента экономического развития ХМАО и вице-губернатором он стал в 2018 году, а в 2020 занял аналогичный пост в обновленном составе правительства. При этом в отношении качества работы Милькиса претензии высказывались неоднократно — его критиковали за формальные доклады и предложения и устранение от решения проблем предпринимателей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продолжается реформа регионального правительства, в котором будут еще и кадровые изменения и перераспределение функционала. Так, обязанности ушедшего из жизни Геннадия Бухтина будут перераспределяться между замами, а управления перейдут новым кураторам.