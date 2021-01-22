Борис Джонсон: британский штамм COVID-19 на треть смертоноснее

Из тысячи зараженных «британским» штаммом коронавируса умирает на 3-4 человек больше, чем от классического варианта COVID-19. Такие данные представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на состоявшемся 22 января брифинге.
«<…> при заражении его стандартным вариантом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, в случае с новой мутацией — 13-14», — цитирует Джонсона РИА «Новости». Премьер добавил, что Соединенное Королевство занимает первое место в мире по уровню суточной смертности от ковида.
Брифинг был посвящен программе вакцинации. По словам чиновника, используемые в стране препараты Pfizer и AstraZeneca вполне эффективны против британского штамма. Между тем не так давно в Норвегии прививки Pfizer скончались 23 человека.
Подписывайтесь на URA.RU в