Борис Джонсон: британский штамм COVID-19 на треть смертоноснее

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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что британский штамм вызывает больше смертей, чем COVID-19 Фото: depositphotos.com
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Коронавирус COVID-19

Из тысячи зараженных «британским» штаммом коронавируса умирает на 3-4 человек больше, чем от классического варианта COVID-19. Такие данные представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на состоявшемся 22 января брифинге.

«<…> при заражении его стандартным вариантом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, в случае с новой мутацией — 13-14», — цитирует Джонсона РИА «Новости». Премьер добавил, что Соединенное Королевство занимает первое место в мире по уровню суточной смертности от ковида.

Брифинг был посвящен программе вакцинации. По словам чиновника, используемые в стране препараты Pfizer и AstraZeneca вполне эффективны против британского штамма. Между тем не так давно в Норвегии прививки Pfizer скончались 23 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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