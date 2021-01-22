Экономист раскрыл сценарий падения рубля до 100 за доллар

Курс доллара может превысить 100 рублей в случае шоковых ситуаций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курс российской валюты достигнет 100 рублей за доллар в случае введения серьезных санкций или резкого падения цен на нефть. Об этом URA.RU заявил экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

«При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций», — считает Любич. Еще одним поводом для обесценивания рубля, по словам экономиста, может стать резкое снижение стоимости нефти. Если же резких экономических шоков не произойдет, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов — до 80—82 рублей за доллар, полагает эксперт.

Он уточнил, что сейчас инвесторы не верят в вероятность новых санкций, однако события во внутренней политике России и попытки остановить строительство газопровода «Северный поток-2» могут их спровоцировать. Курс рубля также колеблется вместе с ценой на нефть. «Сейчас цена на нефть упала — рубль тоже упадет, а когда подрастет — рубль тоже укрепится», — подчеркнул Любич.

Эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что рубль не может упасть ниже 76 единиц за доллар. Он отметил, что российская экономика остается стабильной; не изменилось положение и на американском рынке, поэтому разрыв между курсами не усилится.

Ранее экономист Эдвард Голосов спрогнозировал укрепление рубля. По его прогнозу, биржевой курс доллара к рублю в 2021 году окажется чуть ниже 70 рублей, пишет «Национальная служба новостей». По мнению экономиста Никиты Масленникова, курс доллара может просесть на 20% после того, как вакцина от коронавирусной инфекции поступит в массовый оборот, сообщает агентство Nation News.