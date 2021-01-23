Экономист: российским властям выгоден слабый рубль

По мнению Антона Любича, Минфин намеренно занижает курс российской валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российскому бюджету выгоден слабый рубль, потому что так проще платить пенсии и зарплаты, считает экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. В разговоре с URA.RU он заявил, что Минфин и Центробанк могут управлять валютным курсом.

«В среднесрочной перспективе рубль будет ослабляться под давлением самых разных факторов просто потому, что это выгодно бюджету. Чем дешевле рубль, тем бюджету проще платить пенсии, пособия, зарплаты», — рассказал Любич. Он отметил, что в последнее время Минфин занимался скупкой валют, поэтому рубль упал.

Эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев согласился с тем, что крепкий рубль невыгоден бюджету и экспортерам. При этом он добавил, что в рыночной экономике нельзя искусственно создать курс валюты, так как он определяется фундаментальными факторами. «Иллюзия, что ЦБ мог установить выгодный ему курс, тянется еще с тех времен, когда были фиксированные курсы. При плавающих курсах ЦБ крайне ограничен в своих возможностях установления курса», — заключил эксперт.

На фоне падения нефтяных котировок рубль ослаб по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи, курс евро впервые с 11 января поднялся до 91,62 рубля, а курс доллара впервые с начала января достиг 75,03 рубля, пишет «Национальная служба новостей». По мнению экономиста Никиты Масленникова, прошлогодний дефицит бюджета США приведет к ослаблению курса доллара в 2021 году, сообщает агентство Nation News.