В ХМАО на митинги в поддержку Навального пришли менее 100 человек

В Сургуте задержали всего три человека Фото: корреспондент URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В городах ХМАО в общей сложности несанкционированные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального посетили около ста человек. Это следует из данных полиции.

В Сургуте в несанкционированном митинге возле мэрии принимало участие порядка 30 человек. В основном, это были молодые люди в возрасте до 30 лет. Один из митингующих в 40-градусный мороз приехал на велосипеде. «Чтобы в случае чего можно было быстро уехать», — прокомментировал URA.RU сообщил местный житель. Источник в силовых структурах сообщил, что полиция задержала трех человек. «У одной из задержанных был плакат, двое других вели себя агрессивно и вызывающе. Они будут оформлены по статье 20.2 административного кодекса о правонарушениях», — добавил инсайдер. Массовых задержаний не проводилось. Самые активные участники митинга находились на морозе около часа.

В Нефтеюганске на несанкционированную акцию вышло 17 человек, рассказали в полиции. Там митинг закончился в течение получаса. У сотрудников полиции не нашлось оснований для того, чтобы проводить задержания.

В Нижневартовске акцию протеста, по данным УМВД посетили порядка 25 человек, большая часть — молодые люди в возрасте до 25 лет, несовершеннолетних среди них не было. Митинг проходил мирно. Люди пели песни и водили хоровод. Полицейские у всех проверяли наличие документов, при их наличии — никого не задерживали. При этом 5 человек, по информации силовиков, все-же доставили в отдел полиции для выяснения личности. Еще одну женщину задержали за нахождение в пьяном виде, а одного молодого человека доставили в отделение полиции, чтобы выяснить, зачем он пришел на несогласованную акцию с бронежилетов в рюкзаке.

В Ханты-Мансийске собралось около 30 человек у здания администрации. Собравшиеся дважды крикнули: «Выходите, города, с нашей родиной беда» после этого сразу разошлись.

Количество собравшихся во всем ХМАО было меньше, чем в любых других инициированных Навальным акциях протеста. Только в 2017 году в одном лишь Нижневартовске на акцию протеста вышли не менее 150 человек.

Навальный был арестован за многократные нарушения условий испытательного срока, по «делу Ив Роше». Речь идет о пропусках явки не в период его госпитализации в клинике в Германии. Блогера предупреждался о возможности замены условного срока на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 000 таких же граждан России.

У участников акции проверяли документы Фото: корреспондент URA.RU

Явка на акцию в регионе была не высока. Температура воздуха в ХМАО была порядка -42 градусов Фото: корреспондент URA.RU

Во время акции люди пели и водили хоровод Фото: корреспондент URA.RU