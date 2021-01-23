Китайский журналист испугался жизни в российском городе

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Морозы в Екатеринбурге, зима, мороз, холод
Журналиста Жэня Ханьфэя удивила жизнь в условиях вечной мерзлоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист из Китая Жэнь Ханьфэй шокирован жизнью при экстремально низких температурах в Якутске. При этом он выразил уверенность, что город имеет потенциал для развития туристической сферы.

«Жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе», — приводит слова из публикации Ханьфэя в издании «Хуаньцю шибао» РИА «Новости». Журналист был удивлен строительством объектов в условиях вечно мерзлоты и твердого грунта. Кроме того, он обратил внимание на то, как люди борются с последствиями низких температур, например, строя теплые автобусные остановки.

Несмотря на тяжелые погодные условия, Ханьфэй отметил богатство города и его окрестностей на достопримечательности. Он уверен, что это поможет городу привлечь внимание туристов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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