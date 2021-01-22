Политолог: сторонников Навального в Перми напугали морозы

Пермяки массово прошли по центру Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Морозы помешали сторонникам акции в поддержку блогера Алексея Навального в Перми 23 января. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал политтехнолог Алексей Чусовитин.

«Подобные мероприятия определяет, прежде всего, погода. Выйти на улицу в минус 25 градусов в Перми, это „подвиг“», — отметил Чусовитин. По его мнению, акция показала, что победителей или проигравших здесь нет. «Скорее, это победа здравого смысла. Есть люди, которые критикуют систему и протестуют против нынешней власти. Они пришли по центру города и спокойно высказали свою позицию, поскольку имеют на это право. Но надо отметить, что и полиция вела себя более чем корректно», — добавил Чусовитин.

Политтехнолог Олег Борисенко увидел в массовом мероприятии «традиционный протест». «Лозунги все старые. Дальше лозунгов и криков дело, скорее всего, не пойдет», — сказал Борисенко. По оценке корреспондента URA.RU, в акции в поддержку Навального приняло участие более тысячи человек. Подобный массовый протест состоялся в Перми в 2018 году. Тогда акция против пенсионной реформы собрала несколько сотен участников.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю отказались давать оценку сегодняшнему мероприятию, которое не было согласовано с властями. «Информацией для СМИ не располагаем», — заявили в краевом главке URA.RU. Координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов был задержан еще до акции. Ему предъявили обвинение в организации незаконного публичного мероприятия и доставили в Свердловский райсуд Перми.

Навальный был задержан 17 января. ФСИН России заявляла, что он неоднократно нарушал условия испытательного срока по «делу Ив Роше». При этом отмечалось, что объективных причин для пропусков явки у блогера не было: он не являлся к инспектору еще до введения ограничений по коронавирусу, отравления и лечения в немецкой клинике. После выздоровления ФСИН возобновила требования о явке, а сам Навальный был предупрежден о возможности замены условного срока на реальный из-за пропусков.