Десятки полицейских пострадали во время беспорядков в Москве

Представители правоохранительных органов получили легкие травмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Во время несанкционированного митинга в поддержку блогера Алексея Навального пострадали более 40 полицейских. Все они получили легкие травмы.

«Известно о 42 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которые получили травмы», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, травмы легкие.

По данным агентства РИА «Новости», на Цветном бульваре в ходе акции митингующие разгромили автомобиль спецслужб. Водитель транспортного средства госпитализирован. Ему выбили глаз.

В Москве усилили меры безопасности на Пушкинской площади, пишет RT. Следственный комитет начал доследственные проверки по фактам применения насилия в отношении правоохранителей. В уральских городах закончились митинги в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. По данным главы штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько, на улицы города вышли более 10 тысяч протестующих.

Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.