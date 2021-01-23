В крупных городах УрФО завершились акции в поддержку Навального. Первые итоги

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, шествие, митинг, екатеринбург
В силовых ведомствах подсчитывают количество участников в несанкционированных акциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В уральских городах закончились акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. На них работали корреспонденты URA.RU, которые поделились итогами протестов.

  • Екатеринбург. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в акции приняло участие порядка трех тысяч человек. В министерстве общественной безопасности региона сообщили о 14 задержанных. Глава штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько заявил, что на улицы города вышли более 10 тысяч протестующих.
  • Челябинск. Источники URA.RU в силовых ведомствах сообщили, что в акции протеста приняли участие порядка двух с половиной тысяч человек. Инсайдер уточнил, что задержано 39 протестующих, среди них девять несовершеннолетних. Официальной информации от МВД не будет. В штабе Навального заявили о более чем 20 задержанных.
  • Пермь. На момент публикации официальной информации о количестве и числе задержанных нет. В штабе Навального в Перми сообщили, что полицейские задержали координатора штаба Сергея Ухова. Ему предъявлено обвинение в организации незаконного публичного мероприятия.
  • Тюмень. В МВД пока нет официальной информации о количестве участников и задержанных. В штабе Навального сообщили о задержании своего сотрудника Сергея Осколкова. Там отметили, что на акцию пришло «очень много» людей, не уточняя количество собравшихся.
  • Салехард. В столице ЯНАО не было акции в поддержку Навального из-за холодной погоды.
  • Ханты-Мансийск. Полицейские сообщили, что у здания администрации собралось около 30 человек.
  • Курган. На момент публикации официальной информации о количестве и числе задержанных выяснить не удалось.

Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительных органах. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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