23 января 2021

На акциях протеста в России задержали несколько сотен подростков

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган, шествие, митинг, полиция, задержание
Треть задержанных на акциях протеста 23 января по России несовершеннолетних приходится на Москву и Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В России 23 января на несогласованных акциях протеста было задержано около 300 несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«<…> по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба. Омбудсмен добавила, что в детской жизни не должно быть места для незаконных акций.

Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал тщательно расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия. Глава СПЧ увидел в этом вмешательство извне, поскольку на такую кампанию в соцсетях требуются значительные средства, пишет официальный сайт Совета.

В различных городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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