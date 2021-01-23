Дипломатов США вызовут в МИД РФ из-за публикаций о протестах

Мария Захарова прокомментировала публикации посольства США в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дипломаты посольства США в РФ будут вызваны в российское министерство иностранных дел из-за публикаций о прошедших в городах страны несанкционированных протестах. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», — сказала Захарова. Она добавила, что американское посольство опубликовало не только карту маршрутов протестующих, но и сообщало, что они пойдут к Кремлю. «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — добавила представитель дипведомства.

Ранее посольство США на фоне сообщений о незаконных акциях сообщило, что следит за происходящим в стране и «поддерживает право людей на мирные протесты». МИД РФ в субботу заявил, что подстрекательство будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

В различных городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.