В ВОЗ рассказали, как планировать беременность в пандемию

Женщинам, планирующим в ближайшее время завести ребенка, нужно учитывать условия пандемии. Несколько советов по этому поводу дала представитель ВОЗ Ольга Ерофеева.
«<…> перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител», — рассказала эксперт в интервью радио Sputnik. Привитым лучше воздержаться от беременности хотя бы на полгода. Беременным нужно свести к минимуму все контакты и посещения общественных мест, а также рекомендуется находиться под наблюдением акушера с самых ранних сроков.
Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что коронавирус увеличивает риски выкидыша и преждевременных родов, но само заболевание показанием к кесареву сечению не является. Также он уточнил, что COVID-19 не может передаваться плоду через плаценту, как и с молоком новорожденному.
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