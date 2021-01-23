23 января 2021

В ВОЗ рассказали, как планировать беременность в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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День Рождения
Планируя беременность, для начала нужно сделать анализ на антитела, советует эксперт ВОЗ Ольга Ерофеева Фото: Марина Молдавская © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Женщинам, планирующим в ближайшее время завести ребенка, нужно учитывать условия пандемии. Несколько советов по этому поводу дала представитель ВОЗ Ольга Ерофеева.

«<…> перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител», — рассказала эксперт в интервью радио Sputnik. Привитым лучше воздержаться от беременности хотя бы на полгода. Беременным нужно свести к минимуму все контакты и посещения общественных мест, а также рекомендуется находиться под наблюдением акушера с самых ранних сроков.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что коронавирус увеличивает риски выкидыша и преждевременных родов, но само заболевание показанием к кесареву сечению не является. Также он уточнил, что COVID-19 не может передаваться плоду через плаценту, как и с молоком новорожденному.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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