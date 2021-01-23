23 января 2021

Конор Макгрегор проиграл бой Дастину Порье

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК
Конор Макгрегор был отправлен в нокаут во втором раунде (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграл бой борцу Дастину Порье. Макгрегор был отправлен в нокаут на турнире в Абу-Даби.

«Конор Макгрегор потерпел досрочное поражение в битве с Дастином Порье на турнире UFC 257», — пишет RT. Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде. Таким образом он взял реванш за бой шестилетней давности.

В середине декабря Макгрегор ненадолго возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако через полчаса лидером списка вновь сделали бойца Хабиба Нурмагомедова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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