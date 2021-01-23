Конор Макгрегор проиграл бой Дастину Порье

Конор Макгрегор был отправлен в нокаут во втором раунде (архивное фото)
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграл бой борцу Дастину Порье. Макгрегор был отправлен в нокаут на турнире в Абу-Даби.
«Конор Макгрегор потерпел досрочное поражение в битве с Дастином Порье на турнире UFC 257», — пишет RT. Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде. Таким образом он взял реванш за бой шестилетней давности.
В середине декабря Макгрегор ненадолго возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако через полчаса лидером списка вновь сделали бойца Хабиба Нурмагомедова.
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