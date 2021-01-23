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Жители ХМАО по часу ждут автобусы в аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане не могут добраться на работу из-за перебоев с общественным транспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска по часу ждут общественного транспорта на остановках. Об этом URA.RU сообщил читатель. Столбики термометров при этом показывают более 40 градусов мороза.

«В воскресенье в Ханты-Мансийске утром люди замерзали на автобусных остановках, так как транспорта не было вообще. Кто-то стоял по 40 минут, кто-то по часу. На улице -44, ни одной маршрутки, ни автобусов», — сообщил читатель.

За час по одному из маршрутов проехал только один автобус №77, добавил он. Из-за этого горожанам приходится ехать на не нужных им автобусах и преодолевать часть маршрута до работы пешком по морозу.

URA.RU направило запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. На момент публикации материала ответ от ведомства не поступил.

Фото: скриншот с сайта официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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