Вирусолог назвал неожиданный фактор, влияющий на защиту от COVID

Антитела к коронавирусу вырабатываются дольше при наличии раздражителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Антитела к коронавирусу могут сохраняться дольше, если фрагменты вируса останутся в кишечном тракте. Об этом URA.RU заявил профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Наличие вирусных материалов в кишечном тракте может стимулировать длительную наработку антител, потому что там очень много иммунокомпетентных узлов. Для иммунного ответа всегда нужен раздражитель, против которого вырабатываются антитела. Это происходит независимо от того, в инфекционной форме он или представляет собой фрагменты антигена», — рассказал Чепурнов.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев подтвердил эту информацию, а также назвал другие факторы, влияющие на выработку антител к коронавирусу. По его словам, сохранение антител, в частности, зависит от наследственной иммунной системы человека. «Если человек переболевает с явными клиническими проявлениями, средневыраженной интоксикацией, антитела держатся дольше», — отмечает он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала воздержаться от вакцинации против COVID-19. Она объяснила это тем, что случаи повторного заболевания коронавирусом бывают единичными. Самое главное, что антитела, выработанные после перенесенной инфекции и после вакцинации, идентичны, пишет «Национальная служба новостей». Обладатели антител к коронавирусу, полученных после болезни, могут прийти на вакцинацию через полгода, сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, передает агентство Nation News.