Дмитрий Песков сравнил явку на акции протеста с явкой на голосование по Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Кремле опровергли данные о том, что несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального посетили много человек. Объяснение дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию», — сказал Песков. Представитель Кремля призвал сопоставить цифры, чтобы это понять. Пресс-секретарь отметил, что с уважением относится к разным точкам зрения, но против участия в незаконных акциях.

Алексея Навального задержали в Шереметьево после возвращения в Россию. Он многократно нарушал условия испытательного срока по «делу Ив Роше». Блогера предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите».

23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. После их проведения Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела. Признанный иноагентом в России «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий, передает агентство Nation News.