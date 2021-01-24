Лиза Монеточка попросила подписчиков выбрать пол для ребенка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) показала фотографию, где кажется, что она беременна. Снимком девушка поделилась в своем instagram-аккаунте.

«Помогите выбрать пол ребеночка», — подписала фото Монеточка. Позднее в сторис она объяснила, что это шутка и попросила подписчиков написать смешные комментарии. Она пообещала, что будет ставить лайки тем, чьи записи покажутся ей забавными.

В конце декабря певица сообщила, что вышла замуж. Позднее она уточнила, что ее избранником стал композитор и музыкант Виктор Исаев. Влюбленные зарегистрировали брак в Сочи, передает агентство Nation News. Они отказались от торжественных нарядов и гостей.