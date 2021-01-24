Мама Алексея Навального показала архивный семейный снимок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Мама блогера Алексея Навального Людмила Навальная зарегистрировалась в Instagram и Twitter. Она выложила архивную семейную фотографию, на которой запечатлен не только Алексей, но и его брат Олег и отец Анатолий.

«На снимке Лешка, Олег (младший брат) я и Толя (папа Леши и Олега, мой муж)», — написала Навальная в подписи к фото в Instagram. В Twitter Людмила отметила, что решила попробовать зарегистрироваться в соцсетях, и пока ей все нравится.

23 января в России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Российский политолог Сергей Марков предположил, что главными организаторами несанкционированных митингов стали спецслужбы США, пишет агентство Nation News.

Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительные органы. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.

Решила попробовать зарегистрироваться в двух соцсетях – здесь и в Инстаграмм. Пока всё нравится. Дальше посмотрим. — Lyudmila Navalnaya (@navalnayalyuda) January 24, 2021