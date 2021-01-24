В ХМАО уволили женщину, тяжело переболевшую коронавирусом

После борьбы за жизнь Сауле Махамбетовой пришлось отстаивать еще и трудовые права Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительницу поселка Солнечный (Сургутский район) Сауле Махамбетову уволили из ЧОП «Кедр» после того, как она переболела коронавирусом с 80-процентным поражением легких. Восстанавливаться на рабочем месте ей пришлось через суд. Об этой ситуации URA.RU рассказала адвокат Ольга Довгилова.

По ее словам, женщина тяжело перенесла заболевание коронавирусом и даже была помещена в ковидный госпиталь из-за обширного поражения легких. После того, как Махамбетова вернулась на работу, она потребовала от руководства ЧОП «Кедр» оплатить ей больничный в размере 70 тысяч рублей. Однако ситуация никак не решалась, поэтому женщина обратилась в трудовую инспекцию. «За это фирме выписали штраф, что только озлобило руководство. Ей было объявлено о переводе на новый объект, на который Махамбетова якобы должна была выйти спустя пять дней. Однако спустя это время ей пришла телеграмма о том, чтобы она забрала трудовую книжку за прогулы», — обрисовала ситуацию Довгилова.

Ее доверительница обратилась в Сургутский районный суд за восстановлением трудовых прав. По информации из картотеки дел следует, что суд оказался на стороне работницы и частично удовлетворил ее требования. «У меня есть ипотечный кредит. С записью в трудовой книжке о том, что я уволена за прогулы, меня никуда не брали на работу. После решения суда, эту запись исправили. А еще мне должны выплатить 180 тысяч рублей с того момента, как я была незаконно уволена», — прокомментировала URA.RU сама Махамбетова. По контактному телефону ЧОП «Кедр», указанному в интернете, не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие работодатели в ХМАО применяют санкции к работникам, которые переболели коронавирусом. Нефтяники жаловались на то, что их за это лишают премии.